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ФІФА перенесе частину матчів ЧС-2020 з Катару – причина

ФІФА розглядає можливість перенесення частини матчів ЧС-2022 з Катару до Оману та Кувейту.

ЧМ-2022 Катар

ФІФА може перенести частину матчів чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі до Оману та Кувейту.

Це може трапитися у випадку збільшення кількості учасників Мундіалю з 32 до 48 збірних.

На думку експертів, таке рішення допоможе знизити навантаження на Катар в плані організації турніру.

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Зазначається, що в Омані та Катарі можуть пройти лише кілька матчів групового етапу ЧС-2022.

Чи буде збільшена кількість команд-учасниць вирішиться найближчим часом між ФІФА та всіма країнами-членами Міжнародного футбольного союзу.

Нагадаємо, ФІФА планує суттєво зменшити кількість гравців, які можуть знаходитися в оренді.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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