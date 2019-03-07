ФІФА розглядає можливість перенесення частини матчів ЧС-2022 з Катару до Оману та Кувейту.
ФІФА може перенести частину матчів чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі до Оману та Кувейту.
Це може трапитися у випадку збільшення кількості учасників Мундіалю з 32 до 48 збірних.
На думку експертів, таке рішення допоможе знизити навантаження на Катар в плані організації турніру.
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Зазначається, що в Омані та Катарі можуть пройти лише кілька матчів групового етапу ЧС-2022.
Чи буде збільшена кількість команд-учасниць вирішиться найближчим часом між ФІФА та всіма країнами-членами Міжнародного футбольного союзу.
Нагадаємо, ФІФА планує суттєво зменшити кількість гравців, які можуть знаходитися в оренді.
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