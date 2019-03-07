Арсенал програв Ренну в першому матчі 1/8 Ліги Європи.

Англійський Арсенал програв французькому Ренну, граючи в статусі одного з фаворитів Ліги Європи, на виїзді з рахунком 1:3.

Перший тайм не віщував біди для канонірів, які забили зусиллями Івобі вже на 4-й хвилині.

Правда, в першій же 45-хвилинці відіграв цей гол для своєї команди Буріго. Цьому передувала червона картка для гравця Арсеналу Сократіса.

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У другому таймі невдачі Арсеналу продовжилися – захисник Монреаль забив м’яч у свої ворота. Переможний гол Ренна забив Сарр.

До слова, в даний час Челсі грає проти Динамо на стадіоні Стемфорд Брідж. Текстову трансляцію матчу 1/8 Ліги Європи можна побачити на нашому сайті.

Фото: Staderennais