Чоловік, що обікрав будинок Брендана Роджерса, вирішив сфотографуватися на тлі його весільної фотографії.

Селфі, яке грабіжник зробив біля будинку тренера Лестера Брендана Роджерса, може допомогти поліцейським взяти злочинця.

Як пишуть ЗМІ, сфотографуватися чоловік вирішив, коли вже залишав будівлю з награбованим 6 березня.

Цікаво, що грабіжник зробив селфі на тлі весільної фотокартки Роджерса з його дружиною Шарлоттою.

Фото: The Sun

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Правоохоронці вже долучили знімок зловмисника до матеріалів розслідування та заявили, що він може допомогти в затриманні.

Нагадаємо, УЄФА оштрафувала тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне непристойний жест під час матчу.

Джерело: The Sun

Фото: The Sun