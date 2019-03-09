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Грабіжник обчистив будинок тренера Лестера і зробив селфі

Чоловік, що обікрав будинок Брендана Роджерса, вирішив сфотографуватися на тлі його весільної фотографії.

Грабіжник обчистив будинок тренера Лестера і зробив селфі

Селфі, яке грабіжник зробив біля будинку тренера Лестера Брендана Роджерса, може допомогти поліцейським взяти злочинця.

Як пишуть ЗМІ, сфотографуватися чоловік вирішив, коли вже залишав будівлю з награбованим 6 березня.

Цікаво, що грабіжник зробив селфі на тлі весільної фотокартки Роджерса з його дружиною Шарлоттою.

Фото: The Sun

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Правоохоронці вже долучили знімок зловмисника до матеріалів розслідування та заявили, що він може допомогти в затриманні.

Нагадаємо, УЄФА оштрафувала тренера мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне непристойний жест під час матчу.

Джерело: The Sun

Фото: The Sun

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