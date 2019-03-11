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Де дивитися Манчестер Сіті — Шальке

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шальке покаже телеканал Футбол 2.

МАнчестер Сити

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті вдома зіграє з німецьким Шальке. Матч пройде 12 березня у Манчестері на стадіоні Етіхад.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вирвав перемогу над Шальке у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Dreamstime

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