Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шальке покаже телеканал Футбол 2.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті вдома зіграє з німецьким Шальке. Матч пройде 12 березня у Манчестері на стадіоні Етіхад.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вирвав перемогу над Шальке у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.