Стали відомі деталі нового формату Клубного чемпіонату світу, введення якого заплановано на 2021 рік.
Став відомий новий формат Клубного чемпіонату світу, який мають впровадити починаючи з 2021 року.
У турнірі візьмуть участь 24 команди, з яких 12 – представлять Європу.
Клуби розподілять на 8 груп по 3 команди у кожній — переможці вийдуть у плей-оф.
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Формат мають прийняти на черговому засіданні ФІФА, який пройде у Майямі (США), 15 березня.
Раніше повідомлялося, що до списку європейських команд увійдуть Реал, Барселона, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан, Інтер, Баварія, Аякс та ПСЖ.
Чинним переможцем турніру є мадридський Реал.
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