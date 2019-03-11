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ФІФА затвердила новий формат клубного ЧС — Kicker

Стали відомі деталі нового формату Клубного чемпіонату світу, введення якого заплановано на 2021 рік.

Джанни Инфантино

Став відомий новий формат Клубного чемпіонату світу, який мають впровадити починаючи з 2021 року.

У турнірі візьмуть участь 24 команди, з яких 12 – представлять Європу.

Клуби розподілять на 8 груп по 3 команди у кожній — переможці вийдуть у плей-оф.

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Формат мають прийняти на черговому засіданні ФІФА, який пройде у Майямі (США), 15 березня.

Раніше повідомлялося, що до списку європейських команд увійдуть Реал, Барселона, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан, Інтер, Баварія, Аякс та ПСЖ.

Чинним переможцем турніру є мадридський Реал.

Джерело: Kicker

Фото: Dreamstime

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