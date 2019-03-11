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У Польщі фанати гостьової команди дивилися матч у клітці

Фанати клубу четвертої ліги Польщі дивилися гостьовий матч в клітці.

Польские фанаты в клетке

Вболівальники клубу четвертого дивізіону Польщі Хутнік з Кракова, які вирушили підтримати свою команду у гостьовому матчі, змушені були спостерігати за матчем з клітки.

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Після гри футболісти Хутніка підійшли до місця дислокації фанатів і потиснули їм руки, але через решітку.

Зазначається, що Хутнік взяв гору над суперником з рахунком 1:0. Також клуб з Кракова очолює таблицю четвертого дивізіону після 18 матчів.

Раніше футбольний клуб Інгулець, який виступає у Першій лізі України обгородив гостьовий сектор ґратами.

ФотоClive Lindsay

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