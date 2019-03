Вболівальники клубу четвертого дивізіону Польщі Хутнік з Кракова, які вирушили підтримати свою команду у гостьовому матчі, змушені були спостерігати за матчем з клітки.

Після гри футболісти Хутніка підійшли до місця дислокації фанатів і потиснули їм руки, але через решітку.

After the contemptible behaviour by some football fans in Britain in recent days, how long will it be before clubs think of following the example of Spartakus Daleszyce in Poland’s fourth tier?

This is how fans of visitors Hutnik Kraków watched their team play on Sunday! pic.twitter.com/azIcJlUKzM

— Clive Lindsay (@CliveMLindsay) 11 марта 2019 г.