Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Ліоном покаже телеканал Футбол 1.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Барселона вдома зіграє з французьким Ліоном. Матч пройде 13 березня у Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Барселона зіграла внічию з Ліоном у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.