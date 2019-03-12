Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Ліверпулем покаже телеканал Футбол 2.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Баварія вдома зіграє з англійським Ліверпулем. Матч пройде 13 березня у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів Ліверпуль та Баварія розійшлися нульовою нічиєю.