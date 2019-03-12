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Де дивитися Ювентус — Атлетіко

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ювентусом та Атлетіко покаже телеканал Футбол 1.

Атлетико Мадрид

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ювентус вдома зіграє з мадридським Атлетіко. Матч пройде 12 березня у Турині на стадіоні Альянц Стадіум.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Атлетіко переграв Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Getty Images

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