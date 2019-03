Розігруючий Оклахома-Сіті Тандер Рассел Вестбрук вступив у словесну перепалку з фанатом команди Юта Джаз під час виїзного матчу команди в НБА.

Інцидент стався у другій чверті. Баскетболіст знаходився на лаві запасних і різко відреагував на вигуки одного з фанатів:

NSFW: Russell Westbrook got into a verbal altercation with a fan in Utah: “I’ll f— you up. You and your wife.”

(via @E_Woodyard) pic.twitter.com/vGZCmPktqe

— Sports Illustrated (@SInow) 12 марта 2019 г.