Баскетболіст Оклахома-Сіті Рассел Вестбрук вступив в словесну перепалку з вболівальником суперника.

Розігруючий Оклахома-Сіті Тандер Рассел Вестбрук вступив у словесну перепалку з фанатом команди Юта Джаз під час виїзного матчу команди в НБА.

Інцидент стався у другій чверті. Баскетболіст знаходився на лаві запасних і різко відреагував на вигуки одного з фанатів:

— Я поб’ю тебе. Тебе і твою дружину!

NSFW: Russell Westbrook got into a verbal altercation with a fan in Utah: “I’ll f— you up. You and your wife.”

(via @E_Woodyard) pic.twitter.com/vGZCmPktqe — Sports Illustrated (@SInow) 12 марта 2019 г.

Вже після матчу Вестбрук прокоментував інцидент заявивши, що зі сторони вболівальника це був прояв расизму, а також висловив здивування, що у гравців немає жодного захисту у подібних ситуаціях:

— Чоловік та його дружина на трибуні сказали мені “встати на коліна, як я звик це робити”. Я вважаю це висловлювання абсолютно образливим і расистським. Це просто неприпустимо в тому сенсі, що гравці ніяк не захищені від подібного.

Також спортсмен додав, що за 11 років виступів в НБА він жодного разу не бився з вболівальниками, які його критикували. Але якби подібна ситуація повторилася, він би сказав те ж саме.

Читайте: Команда ЛеБрона Джеймса перемогла в Матчі всіх зірок НБА

Сама зустріч завершилася з рахунком 98:89 на користь Оклахома-Сіті. В матчі Вестбрук набрав 23 очка, зробив 11 підборів та віддав 8 результативних передач.

Раніше воротар Ліверпуля Шамал Джордж став жертвою нападу через расову дискримінацію.

Фото: Russell Westbrook