Баварія на стадіоні Альянц Арена зіграє проти англійського Ліверпуля у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Баварія у середу, 13 березня, проведе матч-відповідь в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому мюнхенці вдома на стадіоні Альянц Арена зіграють проти англійського Ліверпуля.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ніко Ковача. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 2.12. Успіх червоних оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 3.65.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Баварія — Ліверпуль. Початок о 22:00.

Фото: FC Bayern Munich, FC Liverpool