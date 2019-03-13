Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп у саркастичній формі відповів колишньому гравцю Манчестер Юнайтед Гарі Невіллу.

Наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп відповів екс-гравцю Манчестер Юнайтед та футбольному експерту Гарі Невіллу.

Раніше Невілл висловив припущення, що Ліверпулю для перемоги в АПЛ слід зосередитися на внутрішньому чемпіонаті і вибути з боротьби за трофей Ліги чемпіонів-2018/19.

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Однак наставник червоних Юрген Клопп позицію колишнього гравця червоних дияволів не розділяє.

— Не думаю, що якомусь ще тренеру задали б таке питання. Це відбувається лише, якщо ви очолюєте Ліверпуль – відразу з’являються ці експерти з Манчестер Юнайтед. Вони говорять постійно, але не означає, що їх висловлювання мають якийсь сенс. Дуже легко сидіти в офісі або студії і міркувати про такі речі.

Сьогодні, 13 березня, Ліверпуль проведе матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ з Баварією. Перший матч команд завершився нічиєю на Енфілді.