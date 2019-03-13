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Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19

Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру Ліги чемпіонів-2018/19.

Четвертьфиналисты Лиги чемпионов 2018/19

По завершенні останніх матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Барселоні та Мюнхені стали відомі всі учасники чвертьфіналу турніру.

Боротьбу за трофей продовжать:

  • Ліверпуль
  • Манчестер Сіті
  • Манчестер Юнайтед
  • Тоттенгем
  • Порту
  • Аякс
  • Ювентус
  • Барселона

Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться 15 березня в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні о 13:00 за київським часом.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

На цій стадії немає сіяних та несіяних. Також між собою зможе зіграти команда з однієї країни.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться – 9/10 квітня, матчі-відповіді – 16/17 квітня.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги Європи-2018/19.

Фото: Getty Images

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