Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру Ліги чемпіонів-2018/19.

По завершенні останніх матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Барселоні та Мюнхені стали відомі всі учасники чвертьфіналу турніру.

Боротьбу за трофей продовжать:

Ліверпуль

Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед

Тоттенгем

Порту

Аякс

Ювентус

Барселона

Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться 15 березня в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні о 13:00 за київським часом.

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На цій стадії немає сіяних та несіяних. Також між собою зможе зіграти команда з однієї країни.

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться – 9/10 квітня, матчі-відповіді – 16/17 квітня.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги Європи-2018/19.