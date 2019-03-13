Стали відомі усі учасники 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру Ліги чемпіонів-2018/19.
По завершенні останніх матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Барселоні та Мюнхені стали відомі всі учасники чвертьфіналу турніру.
Боротьбу за трофей продовжать:
- Ліверпуль
- Манчестер Сіті
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенгем
- Порту
- Аякс
- Ювентус
- Барселона
Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться 15 березня в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні о 13:00 за київським часом.
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На цій стадії немає сіяних та несіяних. Також між собою зможе зіграти команда з однієї країни.
Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться – 9/10 квітня, матчі-відповіді – 16/17 квітня.
Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги Європи-2018/19.