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Факти / Спорт

Динамо — Челсі: прогноз букмекерів на матч

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти англійського Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19.

Динамо Челси

Динамо у четвер, 14 березня, проведе матч-відповідь в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19, в якому динамівці вдома на стадіоні НСК Олімпійський зіграють проти англійського Челсі.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Мауріціо Саррі. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.30. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів Де дивитися Динамо — Челсі Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: коли та де дивитися

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Динамо — Челсі. Початок о 19:55.

ФотоFC Dynamo KyivFC Chelsea

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