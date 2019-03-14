У чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2018/19 вперше за 10 років англійську Прем’єр-лігу представлять чотири клуби.

Вперше за 10 років у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2018/19 знову зіграють 10 клубів з АПЛ.

Спочатку путівку до вісімки найкращих оформили Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Манчестер Сіті. А Ліверпуль став останнім клубом з Англії, який пробився до цієї стадії, обігравши на виїзді мюнхенську Баварію.

У сезоні ЛЧ-2008/2009, квартет англійських клубів складався з Арсенала, Ліверпуля, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Також вперше за 13 років на цій стадії не буде жодного клубу з чемпіонату Німеччини. Три клуби, які представляють Бундеслігу — Шальке, Баварія та Боруссія Дортмунд поступилися у двобоях своїм візаві з Туманного Альбіону.

Напередодні визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.