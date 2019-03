У США під час футбольного поєдинку у місті Кларксвілль, штату Арканзас між учнями шкіл Мена та Дарденелл на поле рухнув стовп з прожекторами.

В результаті інциденту арбітр зустрічі та один з гравців команди Мена отримали травми.

Зазначається, що арбітр отримав перелом гомілки і малогомілкової кістки, а футболіст отримав кілька розтинів голови і ніг.

This is frightening…I would never think of a light pole crashing down at a high school stadium or field. Thank God no one died, but that ref appeared to suffer a major leg injury. Crazy video. pic.twitter.com/2QG6vkiEcF

— RJ Marquez (@KSATRJ) 13 марта 2019 г.