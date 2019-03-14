У США під час футбольного матчу шкільних команд на одного з гравців впав стовп з прожекторами.
У США під час футбольного поєдинку у місті Кларксвілль, штату Арканзас між учнями шкіл Мена та Дарденелл на поле рухнув стовп з прожекторами.
В результаті інциденту арбітр зустрічі та один з гравців команди Мена отримали травми.
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Зазначається, що арбітр отримав перелом гомілки і малогомілкової кістки, а футболіст отримав кілька розтинів голови і ніг.
This is frightening…I would never think of a light pole crashing down at a high school stadium or field. Thank God no one died, but that ref appeared to suffer a major leg injury. Crazy video. pic.twitter.com/2QG6vkiEcF
— RJ Marquez (@KSATRJ) 13 марта 2019 г.
Причиною того, що сталося називаються сильні пориви вітру.
Раніше Факти ICTV писали, що у Болівії автобус з футбольною командою впав з обриву.
Джерело: RJ Marquez