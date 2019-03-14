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В США під час матчу на гравця впав стовп з прожекторами

У США під час футбольного матчу шкільних команд на одного з гравців впав стовп з прожекторами.

В США во время матча упал столб

У США під час футбольного поєдинку у місті Кларксвілль, штату Арканзас між учнями шкіл Мена та Дарденелл на поле рухнув стовп з прожекторами.

В результаті інциденту арбітр зустрічі та один з гравців команди Мена отримали травми.

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Зазначається, що арбітр отримав перелом гомілки і малогомілкової кістки, а футболіст отримав кілька розтинів голови і ніг.

Причиною того, що сталося називаються сильні пориви вітру.

Раніше Факти ICTV писали, що у Болівії автобус з футбольною командою впав з обриву.

ДжерелоRJ Marquez

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