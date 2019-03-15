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Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі Австралії

Факти ICTV розповідають де дивитися пряму трансляцію 18-го етапу Формули 1 Гран-прі США.

Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі Австралії

У неділю, 17 березня, пройде 1-й етап Формули-1 – Гран-прі Австралії.

Початок о 7.00 за київським часом.

Нажаль жоден з українських каналів не буде транслювати гонку, але її можна буде подивитися на російському каналі Матч ТВ!.

Читайте: Формула 1: Хемілтон взяв Гран-прі Бразилії, а Mercedes — Кубок Конструкторів

Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах F1analytic.comSport StreamLive TV.

Нагадаємо, Вільямс оголосив про підписання контракту з польським гонщиком Робертом Кубіцою.

Фото: Dreamstime

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