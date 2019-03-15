Стали відомі пари чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/19, які сформувалися між собою в результаті жеребкування.

У швейцарському Ньоні, у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, за підсумками якої визначилися пари, які посперечаються за вихід у півфінал найпрестижнішого єврокубка.

Результати жеребкування 1/4 фіналу:

Аякс — Ювентус

Ліверпуль — Порту

Тоттенгем — Манчестер Сіті

Барселона — Манчестер Юнайтед

Результати жеребкування 1/2 фіналу:

Тоттенгем/ Манчестер Сіті — Аякс/Ювентус

Барселона/МЮ — Ліверпуль/Порту

Фінал:

Переможець 1 пари 1/2 — Переможець 2 пари 1/2

Перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 9/10 квітня, а матчі-відповіді — 16/17 квітня. Матчі 1/2 фіналу пройдуть 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів пройде у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано 1 червня.

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Раніше Факти ICTV писали, що Директор УЄФА випадково “злив” у мережу результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: UEFA