Стали відомі пари чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/19, які сформувалися між собою в результаті жеребкування.
У швейцарському Ньоні, у штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, за підсумками якої визначилися пари, які посперечаються за вихід у півфінал найпрестижнішого єврокубка.
Результати жеребкування 1/4 фіналу:
- Аякс — Ювентус
- Ліверпуль — Порту
- Тоттенгем — Манчестер Сіті
- Барселона — Манчестер Юнайтед
Результати жеребкування 1/2 фіналу:
- Тоттенгем/ Манчестер Сіті — Аякс/Ювентус
- Барселона/МЮ — Ліверпуль/Порту
Фінал:
- Переможець 1 пари 1/2 — Переможець 2 пари 1/2
Перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 9/10 квітня, а матчі-відповіді — 16/17 квітня. Матчі 1/2 фіналу пройдуть 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів пройде у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано 1 червня.
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Раніше Факти ICTV писали, що Директор УЄФА випадково “злив” у мережу результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Фото: UEFA