PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

В мережу “злили” результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 випадково потрапили у мережу.

ЛЧ

У мережі з’явилося фото з результатами жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів, яке має відбутися у п’ятницю, 15 березня.

Результати жеребкування “злив” Директор УЄФА. Він зробив це випадково і одразу ж видалив. Однак фото документу вже встигли розповсюдити.

Читайте: Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: коли та де дивитися

На фото наступні пари 1/4 фінала ЛЧ:

Ліверпуль — Аякс

Ювентус — Порту

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем

Барселона — Манчестер Сіті

Фото документу.

Навіть, якщо фото є справжнім, поясненням до нього може бути, що це результати пробного жеребкування, яке регулярно проводиться перед офіційною церемонією.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2018/19 вперше за 10 років англійську Прем’єр-лігу представлять чотири клуби.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: коли та де дивитися
Такого не було 10 років! 4 клуби АПЛ вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Зінченко потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів
Дубль Мане і розкішний гол Ван Дейка вивели Ліверпуль в 1/4 фіналу ЛЧ
Дубль Мессі допоміг розгромити Ліон і вивів Барселону в 1/4 фіналу ЛЧ
Ліга чемпіонів: календар та результати матчів
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19
Баварія — Ліверпуль – 1:3: онлайн-трансляція матчу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка