Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 випадково потрапили у мережу.
У мережі з’явилося фото з результатами жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів, яке має відбутися у п’ятницю, 15 березня.
Результати жеребкування “злив” Директор УЄФА. Він зробив це випадково і одразу ж видалив. Однак фото документу вже встигли розповсюдити.
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На фото наступні пари 1/4 фінала ЛЧ:
Ліверпуль — Аякс
Ювентус — Порту
Манчестер Юнайтед — Тоттенгем
Барселона — Манчестер Сіті
Навіть, якщо фото є справжнім, поясненням до нього може бути, що це результати пробного жеребкування, яке регулярно проводиться перед офіційною церемонією.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2018/19 вперше за 10 років англійську Прем’єр-лігу представлять чотири клуби.