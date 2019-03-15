Форвард Арсенала П’єр-Емерік Обамеянг зробив дубль у ворота Ренна у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Футболіст збірної габона та лондонського Арсенала П’єр-Емерік Обамеянг креативно відсвяткував другий гол у ворота французького Ренна у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Гравець оформив дубль на 71-й хвилині зустрічі, довівши рахунок до 3:0 на користь канонірів. Обамеянг відсвяткував гол, одягнувши маску Чорної пантери — героя кіновсесвіту Marvel.

Чорні пантери є символом батьківщини 29-річного футболіста, і зображені на гербі країни. Також збірна Габону носить прізвисько пантери.

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Обамеянг не вперше приміряє маску супергероя, святкуючи гол. У Суперкубку Німеччини-2014 футболіст забив Баварії і відсвяткував гол у масці Людини-павука.

У тому ж сезоні габонець у рурському дербі проти Шальке разом з Марком Ройсом виступили в образах Бетмена та Робіна.

Нагадаємо, києвське Динамо розгромно поступилося Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ.