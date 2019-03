Українській збірній вдалося завоювати бронзову медаль в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в Естерсунді (Швеція), повідомляє IBU World Cup.

Від України в естафеті брали участь Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.

Першою бігла Меркушина, яка закінчила на першому місці, не допустивши жодного промаху. Після неї в гонку вступила Семеренко, яка допустила один промах і передала естафету на третьому місці.

Читайте: Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Індіан-Велсі

Продовжила естафету Юлія Джима, яка допустила два промахи, але зберегла третю позицію в гонці. Фінішувала Валя Семеренко, допустивши два промахи, але при цьому випередивши на півсекунди спортсменку з Німеччини.

Перше місце в гонці посіли норвезькі спортсмени, а друге – представники Швеції.

On the finish line — Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund

Watch the women’s relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx

— IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.