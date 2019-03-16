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Українська збірна завоювала бронзу на чемпіонаті світу з біатлону

В Естерсунді (Швеція) пройшла жіноча естафета в рамках чемпіонату світу з біатлону. Українська збірна завоювала бронзову медаль.

Біатлон

Українській збірній вдалося завоювати бронзову медаль в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить в Естерсунді (Швеція), повідомляє IBU World Cup.

Від України в естафеті брали участь Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.

Першою бігла Меркушина, яка закінчила на першому місці, не допустивши жодного промаху. Після неї в гонку вступила Семеренко, яка допустила один промах і передала естафету на третьому місці.

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Продовжила естафету Юлія Джима, яка допустила два промахи, але зберегла третю позицію в гонці. Фінішувала Валя Семеренко, допустивши два промахи, але при цьому випередивши на півсекунди спортсменку з Німеччини.

Перше місце в гонці посіли норвезькі спортсмени, а друге – представники Швеції.

 

До слова, капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний переміг на чемпіонаті світу в дисципліні гонка переслідування.

Фото: IBU World Cup

Відео: IBU World Cup

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