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Челсі після Динамо програв Евертону

Перемогу Евертону над Челсі принесли голи Рішарлісона та Сігурдссона.

Челсі після Динамо програв Евертону

У 31-му турі АПЛ Евертон вдома впевнено розібрався з Челсі. На стадіоні Гудісон Парк господарі забили гостям із Лондона два сухих м’ячі.

Розмочив ворота Челсі Рішарлісон на 49-й хвилині, а зміцнив успіх Евертона Сігурдссон, забивши другий гол на 72-й хвилині – 2:0.

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Відзначимо, що рахунок міг стати і розгромним, якби той же Сігурдссон зміг реалізувати пенальті.

Нагадаємо, раніше Челсі познущався над Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: Евертон

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