В Арлінгтоні (США) пройшов бій між чемпіоном IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом і американським боксером Майкі Гарсією. Зустріч закінчилася перемогою Спенса.
Еррол Спенс переміг американського боксера Майкі Гарсію, зберігши пояс.
Найскладніший період виявився для Гарсії в кінці бою, коли він втомився і тільки захищався від ударів.
За підсумком 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Спенсу – 120:107, 120:108, 120:108.
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Нагадаємо, це 25-я перемога Спенса в професійному боксі, а для Гарсії це перша поразка у 40 боях.
Раніше Майкі Гарсія прокоментував свій можливий бій з чемпіоном світу за версією WBA Василем Ломаченком та заявив, що зможе зупинити українця.
Джерело: sport.ua
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