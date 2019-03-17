В Арлінгтоні (США) пройшов бій між чемпіоном IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом і американським боксером Майкі Гарсією. Зустріч закінчилася перемогою Спенса.

Еррол Спенс переміг американського боксера Майкі Гарсію, зберігши пояс.

Найскладніший період виявився для Гарсії в кінці бою, коли він втомився і тільки захищався від ударів.

За підсумком 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Спенсу – 120:107, 120:108, 120:108.

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Нагадаємо, це 25-я перемога Спенса в професійному боксі, а для Гарсії це перша поразка у 40 боях.

Раніше Майкі Гарсія прокоментував свій можливий бій з чемпіоном світу за версією WBA Василем Ломаченком та заявив, що зможе зупинити українця.

Джерело: sport.ua