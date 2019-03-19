Ліга Європи в цьому сезоні за своїм складом нічим не поступається Лізі Чемпіонів. Багато матчів ⅛ фіналу викликають непідробну інтригу. Давайте подивимося, як почуваються лідерами перед відповідними іграми, і чи можуть відбутися сенсації вже сьогодні.

Ліга Європи таблиця лідерів і їх статистика

Для початку давайте подивимося, що собою являє Ліга Європи таблиця лідерів перед матчами-відповідями, і як почуваються номінальні фаворити перед матчами-відповідями:

Арсенал. Як це водиться, команда Унаї Емері сама любить створювати собі проблеми. На виїзді гармаші програли з розгромним рахунком 3: 1. І вдома на Емірейтс тепер потрібно не просто перемагати, а забивати мінімум 2 голи і не пропускати. Інший результат створить дуже великі проблеми з виходом в ¼.

Челсі. Другий англійський клуб забезпечив собі дуже комфортний рахунок, крупно обігравши Динамо з рахунком 3:0. Фактично, такий розклад сил гарантує пенсіонерам вихід в наступну стадію Ліги Європи.

Наполі. Неаполітанці потрапили в ЛЄ з найсильнішої групи Ліги Чемпіонів. У першому матчі Наполі без проблем здолав грізний Зальцбург з великим рахунком 3:0.

Севілья. Багаторазовому переможцю Ліги Європи, здавалося б, пощастило найбільше. Севільї дісталася номінально найслабша команда, однак, рахунок першого матчу 2:2.

Інтер. Міланцям дістався непростий суперник в особі невеликої сенсації групового етапу – Айнтрахта. Німці в своїй групі Ліги Європи зайняли перше місце, не програвши жодного матчу. Також вони закінчили груповий етап з кращою статистикою забитих і пропущених м’ячів. Перший матч між цими командами закінчився сухою нічиєю.

Ліга Європи огляд майбутніх матчів – чи пройдуть далі

Тепер давайте подивимося, чого чекати від топ клубів в відповідних іграх. Ліга Європи огляд майбутніх матчів з точки зору фаворитів. В першу чергу варто виділити Наполі і Челсі. Обидва клуби, фактично, вже вирішили своє завдання по виходу в ¼ фіналу і швидше за все яскравого футболу ми від них не побачимо.

Найцікавіші матчі, безумовно, пройдуть за участю Арсеналу і Інтера. Обом клубам необхідно вигравати, причому пушкарям з великим рахунком. Обидві команди мають непростих суперників. Якщо ви не вболіваєте за конкретний клуб, але подивитися футбол хочете, то ці ігри будуть найкращим вибором.

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Севілья сама себе загнала в таку ситуацію, але суперник у неї набагато слабкіший, ніж у того ж Інтера. Тому в цьому огляді Ліги Європи говорити щодо цього матчу сенсу немає – іспанці повинні перегравати на класі.