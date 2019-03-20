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Факти / Спорт

Чемпіон UFC попався на допінгу і відмовився від поясу

Чемпіон UFC в легкій вазі Ті Джей Діллашоу провалив допінг-тест і заявив, що відмовляється від чемпіонського поясу.

Ти Джей Диллашоу

Чемпіон UFC у легкій вазі Ті Джей Діллашоу провалив допінг-тест і оголосив про добровільну відмову від поясу.

Про це 33-річний американець повідомим на своїй сторінці в Instagram.

— USADA й Атлетична комісія штату Невада повідомили мене про сліди забороненого препарату в допінг-пробі з останнього бою. З поваги до дивізіону я вже повідомив UFC про те, що добровільно відмовляюся від чемпіонського титулу, поки буду займатися цим питанням. Заздалегідь дякую всім вам за підтримку.

 

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Допис, поширений tjdillashaw (@tjdillashaw)

Який саме препарат виявили у Діллашоу під час тестування — не повідомляється.

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Діллашоу вже отримав річний бан на бої. Чи отримає боєць тривалу дискваліфікацію від USADA поки невідомо.

До речі, барбершоп в австрійському Зеефельді використовували для розповсюдження допінгу серед спортсменів.

Фотоtjdillashaw

Джерело: ESPN

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