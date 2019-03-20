Під час матчу Вищої ліги чемпіоната України з футзалу між командами IMS-НУХТ та Будстар-НПУ трапився неприємний епізод.

Футзалістка IMS-НУХТ та збірної України Анна Сидоренко під час матчу Вищої ліги України з футзалу проти Будстар-НПУ смачно врізала тренеру команди-суперниць Олександру Ратичу.

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На оприлюдненому відео видно, як Ратич завадив Сидоренко ввести м’яч в гру, після чого отримав прямий удар кулаком в щелепу від Сидоренко.

Рефері зустрічі одразу ж показав спортсменці червону картку.

Сама гра завершилася перемогою IMS-НУХТ з рахунком 3:2.

До речі, під час матчу команд другого дивізіону чемпіонату Індонезії гравці відгамселили арбітра за призначений пенальті.

Фото: IMSFC