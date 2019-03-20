У ФФУ визначилися з датою та часом проведення чвертьфінальних матчів Кубка України з футболу.
Усі матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу пройдуть 7 квітня. Таке рішення прийняли у Федерації футболу України.
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Жеребкування стадії 1/2 фіналу турніру відбудеться 8 квітня у Будинку футболу о 13.00.
Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України-2018/19
- Інгулець — Карпати. Смт Петрове. Стадіон Інгулець. 14.00
- ФК Львів — Зоря. Львів. Стадіон Україна. 14.00
- Дніпро-1 — Ворскла. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17.00
- Шахтар — Динамо. Харків. ОСК Металіст. 17.00
Нагадаємо, дати матчів були перенесені з 3-го квітня на 7-е через проведення президентських виборів в Україні.
Раніше ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної на своєму сайті.
Фото: ФФУ