У ФФУ визначилися з датою та часом проведення чвертьфінальних матчів Кубка України з футболу.

Усі матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу пройдуть 7 квітня. Таке рішення прийняли у Федерації футболу України.

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Жеребкування стадії 1/2 фіналу турніру відбудеться 8 квітня у Будинку футболу о 13.00.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України-2018/19

Інгулець — Карпати. Смт Петрове. Стадіон Інгулець. 14.00

Смт Петрове. Стадіон Інгулець. 14.00 ФК Львів — Зоря. Львів. Стадіон Україна. 14.00

Львів. Стадіон Україна. 14.00 Дніпро-1 — Ворскла. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17.00

Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17.00 Шахтар — Динамо. Харків. ОСК Металіст. 17.00

Нагадаємо, дати матчів були перенесені з 3-го квітня на 7-е через проведення президентських виборів в Україні.

Раніше ФФУ прибрала профіль Ракицького зі складу збірної на своєму сайті.

Фото: ФФУ