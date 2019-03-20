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Стала відома дата та час матчів 1/8 фіналу Кубка України

У ФФУ визначилися з датою та часом проведення чвертьфінальних матчів Кубка України з футболу.

Трофей Кубка України з футболу

Усі матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу пройдуть 7 квітня. Таке рішення прийняли у Федерації футболу України.

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Жеребкування стадії 1/2 фіналу турніру відбудеться 8 квітня у Будинку футболу о 13.00.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України-2018/19

  • Інгулець — Карпати. Смт Петрове. Стадіон Інгулець. 14.00
  • ФК Львів  — Зоря. Львів. Стадіон Україна. 14.00
  • Дніпро-1 — Ворскла. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена. 17.00
  • Шахтар — Динамо. Харків. ОСК Металіст. 17.00

Нагадаємо, дати матчів були перенесені з 3-го квітня на 7-е через проведення президентських виборів в Україні.

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ФотоФФУ

Джерело: ФФУ

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