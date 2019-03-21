Півзахисник лондонського Арсенала Деніс Суарес зіштовхнувся з критикою на свою адресу за відвідування мечеті у Кувейті.
Іспанський півзахисник каталонської Барселони Деніс Суарес, який виступає на правах оренди в лондонському Арсеналі, зіштовхнувся з хвилею критики після відвідування мечеті у Кувейті.
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25-річний хавбек разом зі своєю дівчиною, моделлю Надією Авілес Гарсією відвідав Велику мечеть. Іспанський футболіст зайшов у приміщення у шортах, чим порушив дрес-код. Вибір одягу Суаресом спровокувалу неоднозначну реакцію соцмережах.
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Суареса розкритикували за “неповагу до святого місця”.
#الكويت| لاعب ارسنال «دينيس سواريز» بالشورت داخل المسجد الكبير وإنتقادات واسعه حول دخوله بهذا اللباس pic.twitter.com/KXwk6rBnAo
— كان الإخبارية (@cannewskw) 18 марта 2019 г.
Керівництво мечеті зазначило, що правила відвідування храму були доступні арабською та англійською мовами.
Нагадаємо, Суарес перейшов в Арсенал взимку 2019 року.
Також Факти ICTV писали, що Барселона розгромила Ліон у матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.
Джерело: StepFeed
Фото: Denis Suarez