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Збірна України прогулялася Лісабоном перед стартом у відборі на Євро-2020

Футболісти збірної України разом з тренерським штабом прогулялися по столиці Португалії.

Сборная Украины на прогулке в Лисабоне

Збірна України з футболу прогулялася столицею Португалії — Лісабоном напередодні стартового матчу у відборі на Євро-2020 проти місцевої національної команди.

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Підопічні Шевченка разом з тренерським штабом оглянули місцеві пам’ятки та пофотографувалися у сонячній португальській столиці.

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Збірна України прогулялася Лісабоном перед стартом у відборі на Євро-2020 / 3 фотографии

Напередодні синьо-жовті прибули до Лісабону на матч зі збірною Португалії, який відбудеться 22 березня.

ФотоNational Football Team Of Ukraine

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