Футболісти збірної України разом з тренерським штабом прогулялися по столиці Португалії.
Збірна України з футболу прогулялася столицею Португалії — Лісабоном напередодні стартового матчу у відборі на Євро-2020 проти місцевої національної команди.
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Підопічні Шевченка разом з тренерським штабом оглянули місцеві пам’ятки та пофотографувалися у сонячній португальській столиці.
Збірна України прогулялася Лісабоном перед стартом у відборі на Євро-2020 / 3 фотографии
Напередодні синьо-жовті прибули до Лісабону на матч зі збірною Португалії, який відбудеться 22 березня.
Фото: National Football Team Of Ukraine
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