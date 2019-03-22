Хавбек збірної України Олександр Зінченко розповів про переписку з одноклубником Бернарду Сілвою перед стартовим матчем у відборі на Євро-2020 проти Португалії.
Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився очікуваннями від зустрічі з одноклубником Бернарду Сілвою у матчі відбору на Євро-2020 між збірними України та Португалії.
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Олександр сказав, що напередодні йому Сілва написав:
— Скажи, що ти граєш зліва в захисті. Я хочу тебе перевірити.
У відповідь Зінченко розповів, що попередив Сілву ще в Англії, якщо він спробує його обіграти, то приїде в Манчестер без ніг.
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Португалія — Україна 22 березня. Початок о 21:45.
Фото: ФФУ