Українські спортсмени завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби.

Чемпіонат Європи зі стрільби проходить в місті Осієк (Хорватія).

У стрільбі з пневматичної зброї у вправі ПП-3 золото завоював Павло Коростильов. Український спортсмен у фіналі набрав 241,3 бала.

Срібна медаль дісталася сербу Даміру Мікецу (239,9), італієць Джузеппе Джордано став третім (219,4).

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Олег Омельчук у дуеті з Оленою Костевич у змаганнях змішаних команд набрали 486.0 бала, випередивши пари з Росії – 485.1, і Сербії – 418.6.

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Джерело: Національний олімпійський комітет України