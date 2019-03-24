Українські спортсмени завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби.
Чемпіонат Європи зі стрільби проходить в місті Осієк (Хорватія).
У стрільбі з пневматичної зброї у вправі ПП-3 золото завоював Павло Коростильов. Український спортсмен у фіналі набрав 241,3 бала.
Срібна медаль дісталася сербу Даміру Мікецу (239,9), італієць Джузеппе Джордано став третім (219,4).
Читайте: Україна зіграла внічию з Португалією у стартовому матчі відбору на Євро-2020
Олег Омельчук у дуеті з Оленою Костевич у змаганнях змішаних команд набрали 486.0 бала, випередивши пари з Росії – 485.1, і Сербії – 418.6.
Раніше Факти ICTV писали, що в Японії представили смолоскип літніх Олімпійських ігор-2020, який виконаний у формі квітки сакури.
Джерело: Національний олімпійський комітет України
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+