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Українці завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби

Українські спортсмени завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби.

Українці завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби

Чемпіонат Європи зі стрільби проходить в місті Осієк (Хорватія).

У стрільбі з пневматичної зброї у вправі ПП-3 золото завоював Павло Коростильов. Український спортсмен у фіналі набрав 241,3 бала.

Срібна медаль дісталася сербу Даміру Мікецу (239,9), італієць Джузеппе Джордано став третім (219,4).

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Олег Омельчук у дуеті з Оленою Костевич у змаганнях змішаних команд набрали 486.0 бала, випередивши пари з Росії – 485.1, і Сербії – 418.6.

Раніше Факти ICTV писали, що в Японії представили смолоскип літніх Олімпійських ігор-2020, який виконаний у формі квітки сакури.

Джерело: Національний олімпійський комітет України

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