Збірна України на стадіоні Жозі Бартель зіграє проти збірної Люксембургу в рамках другого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Збірна України у понеділок, 25 березня, проведе другий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні Жозі Бартель у Люксембурзі зіграють проти збірної Люксембургу.

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.40. Успіх червоних левів оцінюють в 9.40. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Люксембург — Україна. Початок о 21:45.

Фото: ФФУ