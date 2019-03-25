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Факти / Спорт

Люксембург — Україна: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні Жозі Бартель зіграє проти збірної Люксембургу в рамках другого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Сборная Украины тренировка

Збірна України у понеділок, 25 березня, проведе другий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті на виїзді на стадіоні Жозі Бартель у Люксембурзі зіграють проти збірної Люксембургу.

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.40. Успіх червоних левів оцінюють в 9.40. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів Україна зіграла внічию з Португалією у стартовому матчі відбору на Євро-2020 Де дивитися Люксембург — Україна

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Люксембург — Україна. Початок о 21:45.

ФотоФФУ

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