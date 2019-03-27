Колишній форвард Челсі Дідьє Дрогба повернувся на Стемфорд Брідж у рекламі UNICEF.

Екс-форвард лондонського Челсі Дідьє Дрогба повернувся на арену Стемфорд Бірдж.

Івуарійський футболіст взяв участь у зйомках реклами для UNICEF.

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16 липня Дрогба зіграє у благодійному матчі UNICEF на Стемфорд Брідж. Це буде перший матч екс-гравця Челсі з 2015 року на арені синіх.

— Я дуже радий повернутися на Стемфорд Бріджі, щоб взяти участь у цій подій. Я в захваті від того, що всі діти мають доступ до охорони здоров’я та освіти. У нас є можливість здійснити мрію багатьох, – написав Дрогба.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений didierdrogba (@didierdrogba) 26 Бер 2019 р. о 4:51 PDT

Керманичами команд у цій зустрічі будуть Гаррі Реднапп та Сем Еллардайс. Також в акції візьмуть участь Усейн Болт, Пірс Морган, Сюзанна Рід, Марк Райт та Джо Вікс.

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