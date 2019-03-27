PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Легенда Челсі повернувся на Стемфорд Брідж і зіграє за синіх

Колишній форвард Челсі Дідьє Дрогба повернувся на Стемфорд Брідж у рекламі UNICEF.

Дидье Дрогба UNICEF

Екс-форвард лондонського Челсі Дідьє Дрогба повернувся на арену Стемфорд Бірдж.

Івуарійський футболіст взяв участь у зйомках реклами для UNICEF.

Читайте: Найбагатша людина Великої Британії хоче купити Челсі у Абрамовича

16 липня Дрогба зіграє у благодійному матчі UNICEF на Стемфорд Брідж. Це буде перший матч екс-гравця Челсі з 2015 року на арені синіх.

— Я дуже радий повернутися на Стемфорд Бріджі, щоб взяти участь у цій подій. Я в захваті від того, що всі діти мають доступ до охорони здоров’я та освіти. У нас є можливість здійснити мрію багатьох, – написав Дрогба.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений didierdrogba (@didierdrogba)

Керманичами команд у цій зустрічі будуть Гаррі Реднапп та Сем Еллардайс. Також в акції візьмуть участь Усейн Болт, Пірс Морган, Сюзанна Рід, Марк Райт та Джо Вікс.

Раніше Факти ICTV писали, що футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у проморолик FIFA 19 від компанії EA Sports.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манчестер Сіті презентував мешап форму з 9 комплектів
Руні: Чемпіонство Ліверпуля в АПЛ — мій нічний жах
Найбагатша людина Великої Британії хоче купити Челсі у Абрамовича
Челсі звинуватив фанатів київського Динамо у проявах расизму
Челсі після Динамо програв Евертону
Ліверпуль обіграв Фулгем і повернув лідерство в АПЛ
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи-2018/19
Динамо розгромно поступилося Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка