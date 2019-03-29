В мережі з’явилося зображення м’яча, який буде використовуватися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2019/20.
В мережу злили зображення м’яча групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.
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Дизайн м’яча поєднує безліч кольорів і вставки з білими зірками.
— Це значно барвістіше і розкішніше, ніж попередній варіант м’яча сезону 2018/19, – стверджує джерело Footy Headines.
Технічні характеристики кулястого залишилися незмінними. Виробник – німецька компанія Adidas.
Ще більше фарб! В мережу злили дизайн м’яча Ліги чемпіонів-2019/20 / 3 фотографии
В офіційний продаж м’яч Ліги чемпіонів-2019/20 вийде у серпні 2019 року. Ціна – €150.
Раніше стали відомі пари чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/19, які сформувалися між собою в результаті жеребкування.
Джерело: Footy Headines
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