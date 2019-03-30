Пряму трансляцію бою між чемпіоном WBC Олександром Гвоздиком і французьким боксером Дуду Нгумбу вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер у ніч з 30 на 31 березня о 5.00.

Бій Гвоздик — Нгумбу відбудеться у ніч з 30 на 31 березня о 5.00 у Філадельфії.

Бій пройде на мультифункціональній арені 2300 Arena.

Підтримати нашого чемпіона за версією WBC можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 5 ранку.

Основним транслятором поєдинку у Філадельфії є американський кабельний мовник ESPN.

Нагадаємо, у своєму крайньому поєдинку Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, нокаутувавши канадського боксера Адоніса Стівенсона в 11 раунді.