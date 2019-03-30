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Факти / Спорт

Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі Бахрейна

Факти ICTV розповідають де дивитися пряму трансляцію 2-го етапу Формули 1 Гран-прі Бахрейна.

Формула 1

У неділю, 31 березня, пройде 2-й етап Формули-1 – Гран-прі Бахрейна.

Початок о 18.00 за київським часом.

Нажаль жоден з українських каналів не буде транслювати гонку, але її можна буде подивитися на російському каналі Матч ТВ!.

Читайте: Боттас сенсаційно виграв Гран-прі Австралії, обігнавши Хемільтона на старті

Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсах F1analytic.comSport StreamLive TV.

До речі, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера — Мік дебютує на тестах F1.

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