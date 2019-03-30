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Факти / Спорт

Гвоздик — Нгумбу: букмекери назвали фаворита бою

Українець Олександр Гвоздик вийде в ринг проти француза Дуду Нгумбу в ніч на 31 березня у Філадельфії.

Гвоздик Нгумбу

Букмекери активно приймають ставки на бій між українцем Олександром Гвоздиком та французом Дуду Нгумбу, який відбудеться в ніч з 30-го на 31-те березня на 2300 Arena у Філадельфії.

На думку букмекерів,  беззаперечним протистояння є український боксер.

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Ставки на перемогу Гвоздика приймають з коефіцієнтом 1,01. Тоді як успіх француза Нгумбу оцінюється котируванням 19,0. А нічийний результат зустрічі — 34,00.

Нагадаємо, у своєму крайньому поєдинку Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, нокаутувавши канадського боксера Адоніса Стівенсона в 11 раунді.

Фото: BoxingScene

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