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Факти / Спорт

Боруссія готує скаргу до ФІФА на МЮ за спробу “вкрасти” футболіста

Манчестер Юнайтед в обхід Боруссії робили спроби домовитися з півзахисником дортмундців Джейдоном Санчо.

Джейдон Санчо

Дортмундська Боруссія збирається подати скаргу до ФІФА на англійський Манчестер Юнайтед. Справа в тому, що червоні дияволи вели несанкціоновані перемовини з півзахисником джмелів Джейдоном Санчо.

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Дормундці мають інформацію, що манкуніанці зробили декілька дзвінків Санчо, а футболіст з агентом особисто зустрічалися з головою департаменту з розвитку гравців МЮ у Дортмунді.

19-річний англієць став справжнім відкриттям сезону. Джейдон у 36-ти матчах відзначився 9-ма забити голами та 18-а асистами.

До речі, Баварія оформила найдорожчий трансфер у своїй історії.

ФотоJadon Sancho

Джерело: Bild

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