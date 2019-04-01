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Факти / Спорт

Ібрагімович заробив і реалізував два пенальті у матчі MLS

Златан Ібрагімович приніс перемогу Лос-Анджелес Гелаксі, забивши знущальний пенальті.

ИБРАГИМОВИЧ

Лос-Анджелес Гелаксі здобув перемогу над Портленд Тімберс у черговому поєдинку регулярного чемпіонату MLS з рахунком 2:1.

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Сповна проявив себе у матчі шведський форвард Златан Ібрагімович. На 22-й хвилині футболіст команди суперника грубо зіграв проти Ібри у штрафному майданчику і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. 37-річний швед не схибив.

Через 11 хвилин гравець Портленда Джеремі Ебобіссе зрівняв рахунок, однак у другому таймі Златан знову заробив пенальті і пробив витонченою паненкою.

У підсумку гра завершилася з рахунком 2:1 на користь Лос-Анджелес Гелаксі. Після 5-ти турів MLS команда Ібрагімовича йде на першій сходинці у Західній конференції.

До речі, український футзаліст забив знущальний гол, прокинувши між ніг чотирьом суперникам.

ФотоLA Galaxy

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