Український тенісист Сергій Стаховський став батьком втретє і показав зворушливе фото новонародженого сина.

Перша ракетка України Сергій Стаховський втретє став батьком.

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Про це розповів сам тенісист на своїй сторінці в Instagram.

— Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! У минулі вихідні моя чарівна дружина Анфіса народила сина, Алекса. Мама та маленький почуваються добре і вже повернулись додому. Козацькому роду нема переводу!, – написав Стаховський.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) 2 Кві 2019 р. о 2:30 PDT

У Стаховського вже є двоє дітей — 5-річна донька Таїсія та 3-річний син Никифор.

До речі, друга ракетка світу Рафаель Надаль та його подруга Хіска Марія Перелло одружуються після 14 років відносин.