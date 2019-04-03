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Перша ракетка України втретє став батьком

Український тенісист Сергій Стаховський став батьком втретє і показав зворушливе фото новонародженого сина.

Сергій Стаховський

Перша ракетка України Сергій Стаховський втретє став батьком.

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Про це розповів сам тенісист на своїй сторінці в Instagram.

— Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! У минулі вихідні моя чарівна дружина Анфіса народила сина, Алекса. Мама та маленький почуваються добре і вже повернулись додому. Козацькому роду нема переводу!, – написав Стаховський.

 

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Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

У Стаховського вже є двоє дітей — 5-річна донька Таїсія та 3-річний син Никифор.

До речі, друга ракетка світу Рафаель Надаль та його подруга Хіска Марія Перелло одружуються після 14 років відносин.

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