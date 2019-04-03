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Факти / Спорт

Володимир Кличко отримав посаду у новій раді WBA

Легендарний український боксер Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації.

Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації Хільберто Мендоси.

Кличко-молодший буде технічним консультантом керівника WBA.

Окрім Кличка, радниками Мендоси стали Олівер Гомес — головний юрисконсульт, Франциско Пінья — фінансист, Джозеф Естуанік — радник з медичних питань і Роберт Мак, який став юридичним радником.

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Керувати класифікаційними комітетом WBA буде канадець Джордж Мартінес, а заступником директора буде уродженець Панами Ауреліо Фіенго.

Казначейство буде доручено венесуельцю Хуліо Кінтеро. Виконавчим секретарем буде Густаво Паділья з Панами, керівником комітету буде пуерториканець Луїс Пабон, а заступником директора — американець Рауль Каїса.

Раніше Володимир Кличко спростував чутки про своє повернення у професійний бокс.

ДжерелоWBA

Фото: Dreamstime

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