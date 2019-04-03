Легендарний український боксер Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації.
Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Володимир Кличко став радником президента Всесвітньої боксерської асоціації Хільберто Мендоси.
Кличко-молодший буде технічним консультантом керівника WBA.
Окрім Кличка, радниками Мендоси стали Олівер Гомес — головний юрисконсульт, Франциско Пінья — фінансист, Джозеф Естуанік — радник з медичних питань і Роберт Мак, який став юридичним радником.Читайте: Віталій Кличко про камбек брата: Тільки не заробляти Ломаченко — Кролла: з'явилося офіційне промо бою Гвоздик назвав свого наступного суперника
Керувати класифікаційними комітетом WBA буде канадець Джордж Мартінес, а заступником директора буде уродженець Панами Ауреліо Фіенго.
Казначейство буде доручено венесуельцю Хуліо Кінтеро. Виконавчим секретарем буде Густаво Паділья з Панами, керівником комітету буде пуерториканець Луїс Пабон, а заступником директора — американець Рауль Каїса.
Раніше Володимир Кличко спростував чутки про своє повернення у професійний бокс.
Джерело: WBA