Батько Ліонеля Мессі Хорхе Орасіо зіштовхнувся на своєму автомобілі з мотоциклом.

Хорхе Орасіо Мессі, батько футболіст збірної Аргентини та каталонської Барселони Ліонеля Мессі потрапив у ДТП в аргентинському Росаріо.

Аварія трапилася ввечері 4 квітня на перехресті. Автомобіль BMW М3 Мессі-старшого збив мотоцикл Honda Titan.

Місцева поліція була змушена затримати Хорхе Мессі. Правоохоронці перевірили його водійське посвідчення і провели тест на алкоголь.

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Ні футболіст, ні його батько ніяк не прокоментували інцидент.

24-річного мотоцикліста було госпіталізовано. Перші хвилини після аварії він провів без свідомості, однак медики оцінили його травми як незначні, і є ймовірність, що справа не дійде до суду.

Нагадаємо, Ліонель Мессі у матчі проти Райо Вальєкано в Примері проявив принцип fair play.

Джерело: Mirror