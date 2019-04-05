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Факти / Спорт

Фанати словенського клубу вирили на стадіоні могилу і поставили хрест

Фанати словенського клубу Кршко не можуть прийняти, що команда серед аутсайдерів, а гравці не отримують зарплату.

Словенский футбол

Вболівальники словенського футбольного клубу Кршко влаштували акцію протесту проти керівництва клубу.

Ультрас клубу вирили могилу в центральному колі клубного стадіону і розмістили поруч ініціали босів — О та В.

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Справа в тому, що Кршко йде на останній сходинці турнірної таблиці, а гравці вже давно не отримували зарплату. У всіх невдачах команди фани звинувачують керівництво клубу — президента Зорана Оперца та спортивного директора Антоні Врдика.

Після 24-х турів чемпіонату Словенії Кршко набрав лише 16 очок і відстає на 9 пунктів від найближчої команди.

Нещодавно у Польщі фанати гостьової команди дивилися матч у клітці.

ФотоHooligansTV

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