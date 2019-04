Вболівальники словенського футбольного клубу Кршко влаштували акцію протесту проти керівництва клубу.

Ультрас клубу вирили могилу в центральному колі клубного стадіону і розмістили поруч ініціали босів — О та В.

Читайте: Фанат приніс на святкування чемпіонства клубу череп свого діда

Справа в тому, що Кршко йде на останній сходинці турнірної таблиці, а гравці вже давно не отримували зарплату. У всіх невдачах команди фани звинувачують керівництво клубу — президента Зорана Оперца та спортивного директора Антоні Врдика.

Slovenia 31.03.2019

NK Krško fans placed the cross on the pitch and made “B” and “O”. Fans are

furious at the president Zoran (O)merz and sports director Antoni (B)rdik , who, according to them, led their club to ruin and they’re guilty of the team’s poor results. pic.twitter.com/HqKHzT5Keo

— HooligansTV (@HooligansTV1) 5 апреля 2019 г.