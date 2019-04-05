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Факти / Спорт

На Сицилії викрали футболіста на гвинтокрилі під час матчу

Під час матчу Віагранде та Неброді чоловіки у балаклавах викрали футболіста.

Футболиста украли на вертолете

В аматорському чемпіонаті Сицилії по футболу відбувся дивний епізод.

У другому таймі зустрічі між командами Віагранде та Неброди на поле приземлився гвинтокрил, з якого вискочили люди у балаклавах. Вони схопили 55-річного гравця Віагранде Ігнаціо Барбагалло, заломили йому руки, швидко відвели до літака і полетіли.

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Вболівальники та гравці не на жарт злякалися. Пізніше з’ясувалося, що це був розіграш. Жартівник Барбагалло інсценував своє викрадення у своєму останньому матчі у кар’єрі.

Розіграш обійшовся Барбагалло штрафон у €200 та дискваліфікацією до 31 травня 2019 року. Також чоловіку загрожують додаткові санкції, оскільки він не погодив посадку гвинтокрила у людному місці.

Раніше екс-гравець Аякса Енді Ван дер Мейде розповів, чому не варто жартувати зі Златаном Ібрагімовичем.

ДжерелоFox Sports Italy

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