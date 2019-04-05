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Факти / Спорт

Семеро гравців Челсі розважилися у нічному клубі перед матчем з Вест Гемом

Семеро гравців Челсі застукали у нічному клубі Лондона перед важливим поєдинком в рамках 33-го туру АПЛ.

Челси игроки

Декілька гравців лондонського Челлсі були помічені у нічному клубі Raffles у Лондоні перед матчем 33-го туру чемпіонату англійської Прем’єр-ліги проти Вест Гема.

Журналістам вдалося помітити у закладі Росса Барклі, Олів’є Жиру, Денні Дрінкуотера, Гері Кейхіла, Ітана Ампаду, Емерсона Пальмері та Рубена Лофтус-Чіка.

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Цікаво, що заклад футболісти покидали окремо і в різний часовий відрізок.

Жиру, Дрінкуотер, Лофтус-Чік та Кейхілл покинули клуб першими у проміжку між першою та другою ночі, а ось останнім був Барклі, який разом з подругою покинули заклад близько п’ятої ранку.

Коли саме заклад покинули Ампаду та Пальмері не відомо.

Нині підопічні Мауріціо Саррі йдуть на п’ятій сходинці в АПЛ, маючи в активі 63 очки.

До речі, колишній форвард Челсі Дідьє Дрогба повернувся на Стемфорд Брідж у рекламі UNICEF.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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