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Факти / Спорт

Шахтар — Динамо: прогноз букмекерів на матч

Донецький Шахтар на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти київського Динамо у матчі 1/4 фіналу Кубка України-2018/19.

Мораес Вербич

Шахтар у неділю, 7 квітня, проведе матч в рамках 1/4 фіналу Кубка України-2018/19, в якому гірники на стадіоні ОСК Металіст зіграють проти київського Динамо.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар — Динамо. Початок о 17:00.

Фото: DreamstimeFC SHAKHTAR DONETSK

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