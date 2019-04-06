Донецький Шахтар на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти київського Динамо у матчі 1/4 фіналу Кубка України-2018/19.

Шахтар у неділю, 7 квітня, проведе матч в рамках 1/4 фіналу Кубка України-2018/19, в якому гірники на стадіоні ОСК Металіст зіграють проти київського Динамо.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.96. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.70.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар — Динамо. Початок о 17:00.

Фото: Dreamstime, FC SHAKHTAR DONETSK