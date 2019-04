На регіональних змаганнях зі спортивної гімнастики у містечку Батон-Руж (Штат Луїзіана) гімнастка Сем Серіо виконувала дабл фронтфліп.

Спортсменка не розрахувала стрибок і невдало приземлилася на край гімнастичного мату.

Читайте: Голкіпер Наполі отримав травму голови і втратив свідомість у матчі Серії А

Наслідки для гімнастки виявилися жахливими — Сем зломала обидві ноги і вивихнула колінні суглоби.

Auburn senior Sam Cerio broke both her legs and dislocated both knees during her floor routine yesterday. Horrific and utterly heartbreaking way to end her collegiate athletic career.

WATCH WITH DISCRETIONpic.twitter.com/kVBSvH6vk1

— (@FilthyJeepGirl) 7 апреля 2019 г.