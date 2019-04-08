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Факти / Спорт

Американська гімнастка зламала обидві ноги при спробі приземлитися на мат (18+)

Американська спортсменка Сем Серіо зламала обидві ноги під час спроби приземлитися на гімнастичний мат.

Сем Серио

На регіональних змаганнях зі спортивної гімнастики у містечку Батон-Руж (Штат  Луїзіана) гімнастка Сем Серіо виконувала дабл фронтфліп.

Спортсменка не розрахувала стрибок і невдало приземлилася на край гімнастичного мату.

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Наслідки для гімнастки виявилися жахливими — Сем зломала обидві ноги і вивихнула колінні суглоби.

Після травми дівчина заявила у своєму Instagram, що йде зі спорту.

— Увечері в п’ятницю я в останній раз виходила на змагання в якості гімнастки. Після 18 років в спорті настав час піти.

Після завершення спортивної кар’єри гімнастка планує зайнятися наукою.

Раніше боєць ММА отримав подвійний перелом ноги, коли бив суперника.

ФотоSam Cerio

Джерело: The Sun

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