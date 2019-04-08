Визначилися пари півфінальної стадії Кубка України з футболу.

У Будинку футболу провели церемонію жеребкування півфіналу Кубка України.

Ця стадія не передбачає розподіл команд на “сіяних” чи “не сіяних”. Тому пари були утворені волею сліпого жереба.

Пари 1/2 фіналу Кубка України

Інгулець — Зоря

Дніпро-1 — Шахтар

Стадія півфіналу, як і попередні етапи, передбачає один матч у зустрічі. Поєдинки відбудуться на полях, чиї команди витягнули першими.

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Матчі 1/2 фіналу Кубка України заплановані на 17 квітня 2019 року. Фінал відбудеться у Запоріжжі 15 травня.

Раніше УЄФА покарав київське Динамо за поведінку вболівальників у домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Фото: Кубок України з футболу