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Факти / Спорт

Стали відомі пари 1/2 фіналу Кубка України

Визначилися пари півфінальної стадії Кубка України з футболу.

Кубок України

У Будинку футболу провели церемонію жеребкування півфіналу Кубка України.

Ця стадія не передбачає розподіл команд на “сіяних” чи “не сіяних”. Тому пари були утворені волею сліпого жереба.

Пари 1/2 фіналу Кубка України

  • Інгулець — Зоря
  • Дніпро-1 — Шахтар

Стадія півфіналу, як і попередні етапи, передбачає один матч у зустрічі. Поєдинки відбудуться на полях, чиї команди витягнули першими.

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Матчі 1/2 фіналу Кубка України заплановані на 17 квітня 2019 року. Фінал відбудеться у Запоріжжі 15 травня.

Раніше УЄФА покарав київське Динамо за поведінку вболівальників у домашньому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

ФотоКубок України з футболу

Джерело: ФФУ

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