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Факти / Спорт

Ліверпуль — Порту: прогноз букмекерів на матч

Ліверпуль на стадіоні Енфілд зіграє проти португальського Порту у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Ливерпуль Порту

Ліверпуль у вівторок, 9 квітня, проведе матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому мерсисайдці вдома на стадіоні Енфілд зіграють проти португальського Порту.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх драконів оцінюють в 10.0. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Тоттенгем — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Де дивитися Ліверпуль — Порту

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Ліверпуль — Порту. Початок о 22:00.

ФотоFC Porto

Фото: Getty Images

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