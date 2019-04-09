Ліверпуль на стадіоні Енфілд зіграє проти португальського Порту у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Ліверпуль у вівторок, 9 квітня, проведе матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому мерсисайдці вдома на стадіоні Енфілд зіграють проти португальського Порту.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх драконів оцінюють в 10.0. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Ліверпуль — Порту. Початок о 22:00.

Фото: FC Porto