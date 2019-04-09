Тоттенгем на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум зіграє проти Манчестер Сіті у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Тоттенгем у вівторок, 9 квітня, проведе матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19, в якому шпори вдома на стадіоні Тоттенгем Готспур Стедіум зіграють проти Манчестер Сіті.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Пепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. Успіх шпор оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі — 3.85.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Тоттенгем — Манчестер Сіті. Початок о 22:00.